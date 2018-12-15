15 Декабря 2018
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Впервые за пределами Москвы. В Тюмени стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту

В Тюмени стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту. Масштабное событие в области компьютерного спорта впервые проходит за пределами Москвы. В Легкоатлетическом манеже Тюмени собрались лучшие киберспортсмены России. 15 и 16 декабря они сразятся в соревнованиях по четырем игровым дисциплинам: Dota 2, StarCraft 2, Hearthstone и Clash Royale. Сегодня состоится полуфинал, завтра – финальные матчи и встречи за третьей место. Губернатор Тюменской области Александр Моор уверен, что регион станет одним из лидеров развития киберспорта в стране, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомился с интерактивными площадками турнира.

"Сегодня здесь будет грандиозный праздник. Будут представлены 7 стран, 32 участника покажут свое мастерство. Они будут сражаться, чтобы доказать, что они лучшие. И это тот пример, которому каждому из нас нужно следовать. Это доказательство того, что, если ты чего-то очень хочешь, ты этого обязательно добьешься. Отдельно я хотел бы сказать слова благодарности руководству региона, потому что без его поддержки ничего бы этого не было", - подчеркнул Дмитрий Смит.

Кубок России по киберспорту, Александр Моор, Дмитрий Смит(2018)|Фото: Кубок России по киберспорту

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что проведение гранд-финала Кубка России по киберспорту в Тюмени – большая честь и ответственность.

"Я хочу поблагодарить Федерацию компьютерного спорта России и лично ее президента – Дмитрия Вячеславовича Смита за то, что гранд-финал Кубка России проходит в нашем городе. Это только начало совместного пути. Я уверен, что Тюменская область станет одним из лидеров развития киберспорта в нашей стране", - сказал глава региона.

Кубок России по киберспорту, Александр Моор, Дмитрий Смит(2018)|Фото: Кубок России по киберспорту

Губернатор выразил надежду на то, что развитие киберспорта даст молодежи стимул для саморазвития, самореализации и карьерного роста в сфере информационных технологий.

Кубок России по киберспорту, Александр Моор, Дмитрий Смит(2018)|Фото: Кубок России по киберспорту

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Впервые за пределами Москвы. В Тюмени стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту

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Теги: гранд-финал кубка россии по киберспорту в тюмени, александр моор, дмитрий смит



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