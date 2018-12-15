Спасти Дом кино, прибрать набережную, отремонтировать и осветить улицы: в Симферополе дали наставления новому главе

Спасти кинотеатр, отреставрировать набережную, вернуть в муниципальную собственность здания детских садов, отремонтировать и осветить улицы. Такие наставления новому главе администрации Симферополя дал депутат Симферопольского городского совета Республики Крым Степан Кискин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата.

"Лицо нашего города – кинотеатр "Симферополь" (Дом кино) находится в полном запустении. Новая команда администрации города должна разработать план по спасению этого объекта. Администрации города необходимо подготовить инвестиционное предложение, в основе которого лежало бы возрождение работы кинотеатра. В будущем муниципальный кинотеатр мог бы приносить хороший доход в бюджет города", - заявил Степан Кискин в ходе очередной 100-й сессии горсовета столицы республики.

Депутат понадеялся, что новая управленческая команда администрации Симферополя объявит конкурс на замещение должности главного архитектора города. Иначе, считает Кискин, столица Крыма никогда не решит проблему точечной застройки.

Необходимо наладить уборку набережной Салгира и очистить русло самой длинной реки Крыма, добавил депутат.

"Симферопольцы жалуются на загаженную набережную, на которой систематически плохо метутся дорожки, месяцами не убираются ветки, запоздало выносится мусор. Люди устали жить в грязи и если город не в состоянии убрать даже центральные улицы, то что тогда говорить об окраинах?" – высказался Кискин.

Также столице Крыма необходимы бесплатные общественные туалеты: "Ненормально, когда граждане справляют нужду в парках и скверах по причине отсутствия специально оборудованных мест для реализации этой витальной потребности для любого человека".

Степан Кискин считает ошибкой передачу на баланс республики больниц и поликлиник Симферополя и полагает, что необходимо вернуть в муниципальную собственность здания бывших детских садов, которые якобы используются не по назначению.

"Давайте начнем с малого, обратимся в КФУ им. В.И. Вернадского с просьбой передачи на баланс города здания бывшего детского сада, где сейчас располагается Таврический колледж. Если нынешняя горадминистрация решит проблему с очередями за путевками-направлениями в детские сады, то это будет настоящий подарок для сотен молодых семей крымской столицы", - пояснил депутат.

Улицы Симферополя нуждаются в ремонте дорожных покрытий и наружном освещении, добавил Степан Кискин.

Напомним, в ноябре по требованию главы Крыма Сергея Аксенова глава Симферополя Игорь Лукашев был отправлен ноябре в отставку. Вчера бывшего депутата Госсовета Крыма Наталью Маленко назначили главой администрации столицы Крыма.

"Четко понимаю объем задач и проблем, которые необходимо решить. Город – живой организм, который требует постоянной и эффективной работы, только сообща мы сможем изменить его к лучшему", -сказала Наталья Маленко.

В числе первоочередных задач она отметила благоустройство городских парков и скверов, реконструкцию набережной и очистку русла Салгира, совершенствование работы городского транспорта и внедрение единой транспортной агломерации с Симферопольским районом, изменение схемы санитарной очистки города с учетом работы единого оператора.