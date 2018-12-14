14 Декабря 2018
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Пассажиров в "Кольцово" предупредили о возможной отмене рейсов до 11 утра

Пассажиров в аэропорту "Кольцово" предупреждают о возможной отмене рейсов минимум до 11 утра, сообщили Накануне.RU очевидцы ситуации.
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Отмечается, что на территории аэровокзала наблюдаются очереди на оформление билетов, справок и других документов, людям возвращают багаж. Многие из местных жителей, пытавшихся вылететь, едут домой. Те, кто пребывает в "Кольцово" транзитом, ожидают расселения.

Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, туман в кольцово(2018)|Фото: nakanune.ru

Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, туман в кольцово(2018)|Фото: nakanune.ru

Согласно онлайн-табло аэропорта, на настоящий момент задерживается и отменен ряд вечерних рейсов, вылетающих в Москву, также отменен рейс "Уральских авиалиний" в Благовещенск. Кроме того, еще один самолет этой авиакомпании вылетит с опозданием в Ереван. Пассажиров рейса авиакомпании "ЮтЭйр" предупредили о задержке вылета самолета в Тюмень.

туман в Кольцово(2018)|Фото: Накануне.RU

туман в Кольцово(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, как сообщало Накануне.RU, густой туман, который окутал Екатеринбург сегодня утром, стал причиной задержки нескольких десятков рейсов в аэропорту Кольцово. На запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ранее ушли 12 рейсов. Очевидцы сообщали, что пассажиры "Кольцово" не могли попасть в зал ожидания из-за переполненности. Ранее в пресс-службе аэропорта заявили, что они ожидают рассеивания тумана в ближайшее время. Но этого не случилось, поэтому рейсы стали отменять.

Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, туман(2018)|Фото: nakanune.ru

Отметим, что с 10 декабря в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. По данным синоптиков, предупреждение о смоге будет продлено в регионе до следующей недели. Отметим, в Екатеринбурге горожане заметили мигрирующую область "зловещего тумана". Шутники уже назвали это призраком Акинфия Демидова, который прошествовал через город в аэропорт имени себя.

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Пассажиров в "Кольцово" предупредили о возможной отмене рейсов до 11 утра

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Теги: Кольцово, аэропорт, туман, задержка рейсов



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Ранее 14.12.2018 16:00 Мск В Кольцово из-за "зловещего тумана" начали отменять рейсы - никуда не летят уже 16 (!)

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