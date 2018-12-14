14 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинском кластере выявлено 609 несанкционированных свалок

В Челябинском кластере выявлено 609 несанкционированных свалок, в Карабашском – 400. Такие данные по итогам подготовительной работы представили региональные операторы по обращению с ТКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

С 1 января регоператор будет выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки, в последующем взыскивая с собственника земельного участка стоимость затрат на вывоз мусора.

Напомним, в сентябре после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков отказались возить отходы на загородные полигоны. В результате во дворах скопились горы мусора, а в городе пришлось вводить режим ЧС. В окрестностях города стали появляться стихийные свалки.

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В Челябинском кластере выявлено 609 несанкционированных свалок

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Теги: свалка, мусор, регоператор, мусор, ТКО.



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