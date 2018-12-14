14 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественский семейный портрет со всеми детьми

В преддверии Рождества семьи принцев Уильяма (36) и Гарри (34) представили публике новые семейные фотографии.

У Кембриджей это классическое семейное фото на фоне осеннего парка. Сделан снимок фотографом Мэттом Портеусом в Анмер-холле, резиденции герцога и герцогини в графстве Норфолк. Здесь они жили несколько лет, но перед рождением принца Луи перебрались в Лондон, в Кенсингтонский дворец. На снимке вся семья в сборе, в том числе и подросший принц Луи. Поклонники считают, что малыш похож на деда по материнской линии – Майкла Миддлтона. А вот Шарлотта – средний ребенок пары, все сильнее походит на собственного отца в детстве и на бабушку – принцессу Диану.

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Свой семейный снимок опубликовали и принц Гарри и Меган Маркл. Их семья пока маленькая (все изменится весной 2019, когда должен родиться первенец пары), поэтому публике был представлен черно-белый снимок, сделанный в день свадьбы 19 мая этого года. Стоя спиной к фотографу, Гарри и Меган в свадебных нарядах, обнявшись, смотрят салют в свою честь в поместье Фрогмор-хаус, где проходил праздничный ужин. Фотография сделана Крисом Аллертоном. Это фото уже многие назвали странным. Во-первых, оно подчеркивает, что Гарри быстро теряет волосы на голове. Во-вторых, пара отвернулась от зрителя, что некоторые уже назвали высокомерием. Особенно по сравнению с дружелюбным снимком семьи принца Уильяма.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественский семейный портрет со всеми детьми

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Теги: кейт миддлтон, принц уильям, принц гарри, меган маркл, британская королевская семья



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