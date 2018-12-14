14 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Экс-начальник ОМВД Полевского получил штраф за хищение служебного автомобиля

Бывший начальник отдела МВД России по Полевскому Игорь Рзаев отделался штрафом в 450 тыс. рублей за хищение служебного автомобиля "УАЗ", а его подельник Андрей Ионас оштрафован на 650 тыс. рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчины признаны виновными в преступлениях по части 3 статьи 159 УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", части 3 статьи 33, части 2 статьи 326 УК РФ "организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Между тем, уголовное дело по части подделки идентификационного номера было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

По данным суда, мужчины украли автомобиль, принадлежащий ГУ МВД России по Свердловской области, и заменили его на такой же, только в худшем состоянии, изменив его идентификационный номер. Размер ущерба составил около 200 тыс. рублей.

"Органами Следственного комитета по Свердловской области в ходе расследования уголовного дела допрошено порядка 40 свидетелей, назначены и проведены судебные автотехнические и оценочные экспертизы, также проведён анализ служебной документации, касающейся вышеуказанных транспортных средств", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, Игорь Рзаев был уволен из системы МВД ещё до вынесения приговора суда.

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Экс-начальник ОМВД Полевского получил штраф за хищение служебного автомобиля

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Теги: служебный автомобиль, мошенничество, Игорь Рзаев, уголовное дело, МВД



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