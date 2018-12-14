В Кольцово из-за "зловещего тумана" начали отменять рейсы - никуда не летят уже 16 (!)

В екатеринбургском аэропорте Кольцово имени Демидова начали отменять рейсы из-за сильного тумана. Пассажиры переживают, что погодные условия не изменятся ещё несколько дней и планируют сдавать билеты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сейчас онлайн-табло аэропорта выглядит так. На данный момент отменили уже 16 (!) рейсов в обоих направлениях. Все остальные самолёты задерживаются из-за метеоусловий.

В пресс-службе аэропорта обещали дать комментарий чуть позже.

Напомним, что густой туман, который окутал Екатеринбург сегодня утром, стал причиной задержки уже более 30 рейсов в аэропорту Кольцово. На запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов.

По словам очевидцев, в Кольцово люди не могут попасть в зал ожидания - он сильно переполнен. Ранее в пресс-службе аэропорта заявили, что они ожидают рассеивания тумана в ближайшее время. Но этого не случилось, поэтому рейсы стали отменять.

По некоторым данным, челябинский Баландино уже не принимает самолеты из Екатеринбурга из-за заполненности стоянок. В самом аэропорту столицы Южного Урала сообщают, что просто нет такой необходимости и сейчас уже идет подготовка к отправке "загостившихся" самолетов обратно в Екатеринбург.

Отметим, что с 10 декабря в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. По данным синоптиков, предупреждение о смоге будет продлено в регионе до следующей недели. Между тем, плотный туман был замечен именно сегодня утром в нескольких городах Свердловской области.

В Екатеринбурге горожане заметили мигрирующую область "зловещего тумана". Шутники уже назвали это призраком Акинфия Демидова, который прошествовал через город в аэропорт имени себя.