Совет по патриотизму прошел без Цуканова. Полпредство просит не делать из Парадов Победы "формальные акции под отчет"

В шести регионах, входящих в Уральский федеральный округ (УрФО), действует более трех тысяч организаций патриотической направленности, объединяющих 245 тыс. человек. О том, как сделать работу такой армии энтузиастов более эффективной, сегодня шла речь на заседании Совета по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания при полномочном представителе президента РФ в УрФО, передает корреспондент Накануне.RU.

В силу того, что полпред Николай Цуканов сегодня работает в Москве, мероприятие провел его заместитель Борис Кириллов, который, обращаясь к участникам (среди них были заместители глав регионов, руководители общественных организаций, уральских вузов, военные и Герои России), напомнил, что 12 декабря под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось 40‑е заседание Российского организационного комитета "Победа" на тему подготовки к празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и работе по увековечению памяти погибших.

По предложению заместителя полпреда фраза Путина о недопустимости, когда историю Великой Отечественной сопровождают формальные акции "под отчет", стала эпиграфом заседания. Многолетняя проблема с доставкой ветеранов на парад в Екатеринбурге при этом озвучена не была.

Участники постарались максимально рассказать, что они конкретно стараются делать на местах, приводя в качестве хороших примеров, в частности, рост количества вовлеченных в мероприятия детей и подростков по линии "Юнармии" и "Российского движения школьников".

Тем не менее, временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе Виктор Журавлев попенял на то, что УрФО отстает от показателей других регионов, входящих в зону ответственности УВО. По его информации, в УрФО в Юнармии состоит лишь около 16 тыс. юных гражнан, тогда как в Сибирском округе таковых - 22 тыс., а в Приволжском - 72 тыс.

"Надо развивать это дело, - порекомендовал Журавлев. - Дети искренне верят, что вступают в серьезную организацию, что быть защитником Отечества - не просто слова!"

На заседании о проделанной работе и планах отчитались кураторы поисковых отрядов и волонтерских движений. Прозвучали предложения готовить лидеров волонтеров на специальных курсах, особое внимание уделяя психологическому тренингу и развитию качеств руководителя.

Уже в завершение встречи председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, отметив, что патриотические темы должны быть многогранными, не ограничиваться только военной направленностью, предложил не забывать о значении для страны атомного и космического проектов.

"Где как не на Урале мы должны помнить о разработчиках ядерного оружия и конструкторах ракет? - заявил Чарушин. - Это важнейшие страницы развития нашей страны, и они тоже могут стать полезными для патриотического воспитания".

Даже таблица Менделеева, которой в следующем году исполнится 150 лет, по его словам, уже стала "ареной сражений", когда за рубежом пытаются оспорить ее значение для мировой химической науки.

"Об этом тоже надо говорить детям, тем более, что Менделеев родился неподалеку от Тобольска", - уточнил председатель УрО РАН.

Подводя итог, заместитель полпреда Борис Кириллов заверил участников Совета в том, что все предложения зафиксированы и будут переданы Николаю Цуканову.