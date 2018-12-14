В Екатеринбурге мужчина, который выбросил соседскую собаку с 5 этажа, наказан общественными работами

В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Вячеслава Бутакова, который выбросил из окна пятого этажа соседскую собаку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ему назначено 180 часов обязательных работ.

Напомним, что в июле этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ради забавы скинул с пятого этажа таксу, которая зашла в открытую квартиру. Собака получила множественные переломы со смещением - эти повреждения расцениваются как увечье.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).