14 Декабря 2018
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В Екатеринбурге мужчина, который выбросил соседскую собаку с 5 этажа, наказан общественными работами

В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Вячеслава Бутакова, который выбросил из окна пятого этажа соседскую собаку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ему назначено 180 часов обязательных работ.

Напомним, что в июле этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ради забавы скинул с пятого этажа таксу, которая зашла в открытую квартиру. Собака получила множественные переломы со смещением - эти повреждения расцениваются как увечье.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).

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В Екатеринбурге мужчина, который выбросил соседскую собаку с 5 этажа, наказан общественными работами

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Теги: собака, животные, жестокое обращение с животными, уголовное дело, такса



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Ранее 08.11.2018 12:27 Мск Екатеринбуржец с пятого этажа выбросил чужую собаку. Его ждет суд

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