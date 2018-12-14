14 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Дубровский потребовал от глав муниципалитетов не допустить двойной оплаты за вывоз мусора

Губернатор Борис Дубровский поставил перед главами муниципалитетов задачу не допустить двойной оплаты за вывоз ТКО из многоквартирных жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

С 1 января регион переходит на новую систему обращения с отходами и вывоз твердых коммунальных отходов станет отдельной коммунальной услугой.

"Стоимость вывоза мусора, должна быть исключена из квитанций управляющих компаний, эту работу теперь выполняет региональный оператор по обращению с ТКО. Нельзя допустить задвоение платежей", – подчеркнул Борис Дубровский.

Он поручил главам провести работу с УК, чтобы исключить пункт вывоза мусора из квитанций за жилищные услуги.

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Дубровский потребовал от глав муниципалитетов не допустить двойной оплаты за вывоз мусора

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Теги: мусор, вывоз мусора, квитанции,



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