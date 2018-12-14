В Екатеринбурге будут судить предпринимателя по делу о многомиллионном мошенничестве с поставками продуктов

Следственным подразделением УМВД по Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с поставками продуктов питания. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, подозреваемым по этому делу проходит 33-летний местный предприниматель, который занимается поставкой продуктов из регионов России.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере", частью 3 статьи 30, частью 4 той же статьи УК "покушение на мошенничество в особо крупном размере". В одно производство объединены материалы пяти уголовных дел, максимальное наказание по которым составляет до 10 лет лишения свободы.

Разработку предполагаемого афериста и оперативное сопровождение осуществляли сотрудники полиции из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции столицы Среднего Урала.

Используя подконтрольную фирму, в период с февраля 2017 по март 2018 года бизнесмен от её имени заключал договоры с межрегиональными оптовыми операторами из Воронежской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и Саратовской областей. Мужчина получал нужный товар, но не оплачивал его. По предварительным данным, ущерб от действий бизнесмена составил свыше 11 млн руб.

"С целью реализации своего умысла злоумышленник входил в доверие к фирмам-поставщикам, вступая с ними в длительную деловую переписку от имени вымышленных сотрудников своей организации. Обвиняемый для придания серьезности действиям перед тем, как заключить с компаниями договоры, делал предварительный заказ на отгрузку незначительного объема продукции, сумма которого, как правило, не превышала 150 тысяч рублей. Согласно условиям заключенных дистрибьюторских соглашений между фирмами поставщиками и "покупателем", подозреваемый бизнесмен принимал и вносил в качестве предоплаты полную стоимость первой поставки. Впоследствии представители компаний поставщиков, будучи не осведомленными о намерениях обвиняемого и доверяя заказчику, как надежному партнеру, осуществляли отгрузку крупных партий товаров с отсрочкой платежа", - отметил полковник Горелых.

Сомнительной фирмой заинтересовались органы внутренних дел. Потерпевшим вернули похищенное имущество на общую сумму более 7,5 млн. рублей.

Материалы уголовного дела следователем УМВД по Екатеринбургу майором юстиции Алексеем Шагивалеевым переданы в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что обвиняемый уже был ранее судим за имущественное преступление. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.