14 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО

Вице-премьера Чувашии задержали по подозрению в коррупции

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Аврелькин задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Дело в отношении министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики - зампреда кабмина Чувашии возбуждено накануне по статье "использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия".

Чиновника подозревают в злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

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Вице-премьера Чувашии задержали по подозрению в коррупции

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Теги: Чувашия, вице-премьер Чувашии, СКР, коррупция



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