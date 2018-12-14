Вице-премьера Чувашии задержали по подозрению в коррупции

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Аврелькин задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Дело в отношении министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики - зампреда кабмина Чувашии возбуждено накануне по статье "использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия".

Чиновника подозревают в злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.