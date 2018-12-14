14 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюменской области обрушившаяся часть дома погребла под собой мать и дочь

Готово к суду уголовное дело об обрушении части жилого дома в Тюменской области, в результате которого пострадали два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
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20 мая в селе Каскара произошло обрушение фронтона крыши многоквартирного дома. Он рухнул на проезжавший автомобиль. В нем были женщина-водитель и ее несовершеннолетняя дочь. Женщина прикрыла собой ребенка, приняв удар на себя. Результат – многочисленны травмы, в том числе позвоночника. Они признаны врачами тяжелыми.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что главный инженер Каскаринского МУП ЖКХ, нарушив требования технической эксплуатации, обслуживал аварийный дом "спустя рукава", а также систематически не изучал техническое состояние конструкций и не усиливал их. Это привело к обрушению отдельно стоящего пристроенного к крыше кирпичного фронтона, упавшего на машину пострадавшей. Дело ушло в суд.

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В Тюменской области обрушившаяся часть дома погребла под собой мать и дочь

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Теги: село Каскара, фронтон дома, обрушение



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