На Южном Урале муниципалитеты получат субсидии на покупку новых мусорных контейнеров
Муниципалитеты Челябинской области получат субсидии на покупку новых мусорных контейнеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.
Такое решение принял Борис Дубровский.
"Из бюджета области мы просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, что позволит снизить тариф и платежную нагрузку на южноуральцев", - подчеркнул глава области.
Часть контейнеров будет приобретено на средства региональных операторов.
Губернатор поручил главам обеспечить к 1 января 2019 года готовность контейнерных площадок к работе.