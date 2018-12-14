На Южном Урале муниципалитеты получат субсидии на покупку новых мусорных контейнеров

Муниципалитеты Челябинской области получат субсидии на покупку новых мусорных контейнеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Такое решение принял Борис Дубровский.

"Из бюджета области мы просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, что позволит снизить тариф и платежную нагрузку на южноуральцев", - подчеркнул глава области.

Часть контейнеров будет приобретено на средства региональных операторов.

Губернатор поручил главам обеспечить к 1 января 2019 года готовность контейнерных площадок к работе.