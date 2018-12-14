ФСИН: количество "сидельцев" в России на рекордно низком уровне, менее полумиллиона

В исправительных колониях России к декабрю 2018 года отбывает наказание около 470 тыс человек, это наименьшее количество заключенных во всей новейшей истории. Еще более 100 тыс ждут своей участи в следственных изоляторах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на руководителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Достаточно большое количество осужденных освобождено или готовится к освобождению из-за принятого ранее закона, приравнивающего день пребывания в СИЗО к 1,5 дням отбывания наказания в колонии. После подписанного президентом закона освободится, по данным сотрудников ФСИН, должно было сразу 14 тыс "сидельцев", а вообще на пересмотр сроков могло рассчитывать до 100 тыс. человек.

Указ об изменениях в статью 72 УК РФ был подписан Владимиром Путиным в июле текущего года, этим указом регламентируются сроки пребывания лиц под стражей с учетом указанных параметров.

Вместе с тем государственно-правовое управление (ГПУ) президента раскритиковало проект амнистии в связи с юбилеем Конституции, который был представлен Советом по правам человека при президенте. Как пояснял ранее глава СПЧ Михаил Федотов, проект, поступивший в правовое управление предложен в редакции Тамары Морщаковой, согласно документу, предлагалось амнистировать женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно, отбывающих сроки "за нетяжкие ненасильственные преступления".

Напомним, более 40 тысяч человек вышли из СИЗО и колоний по "победной" амнистии. Под амнистию попал экс-министр обороны Анатолий Сердюков (на фото выше).