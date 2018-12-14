В Челябинске Росприроднадзор проверяет ТЭЦ-2

В Челябинске региональное управление Росприроднадзора проводит административный осмотр территории ТЭЦ-2 (ПАО "Фортум"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, осмотр проводится в связи с зафиксированными превышениями предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах Челябинского ЦГМС и на контрольно-расчетных точках предприятий.

На источниках выбросов на территории предприятия будут проведены замеры.

Добавим, что Челябинск уже две недели живет в режиме неблагоприятные метеоусловий. С 6 декабря в городе объявлены НМУ второй степени опасности.