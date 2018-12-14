14 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

"Пациенты находятся в больнице". В Екатеринбурге зафиксированы два случая "птичьего" гриппа

В Екатеринбурге зарегистрировали два случая птичьего гриппа (H5N1). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления здравоохранения администрации города.

По их данным, двое пациентов сейчас находятся в больнице.

Напомним, что в Свердловской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю зарегистрировано 27,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 3,7%, но выше уровня прошлой недели на 5%. В г. Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что находится на уровне эпидпорога и выше уровня прошлой недели на 4%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По-прежнему рост заболеваемости происходит за счет подростков старше 15 лет и взрослых. По данным на 07 декабря. полностью приостановлен образовательный процесс в трех детсадах и одной школе, частично приостановлен образовательный процесс в 81 садике (закрыто 104 группы) и в 31 школе (закрыто 46 классов).

За прошлую неделю обследовано 103 человека, выделены в основном вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, коронавирусы, аденовирусы и пр.) и один случай вируса гриппа А (Н3N2) - гонконгский грипп.

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"Пациенты находятся в больнице". В Екатеринбурге зафиксированы два случая "птичьего" гриппа

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Теги: екатеринбург, птичий грипп, горздрав, больница



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