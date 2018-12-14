14 Декабря 2018
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра

Замглавы Сургута получил выговор из-за скандала с главой управления спорта

Глава Сургута Вадим Шувалов провел совещание, чтобы обсудить работу главы управления физкультуры и спорта Шамиля Лукманова. В заседании поучаствовали также директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов, инициативная группа спортсменов, тренеров и родителей, обратившихся к мэру с жалобой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Недовольство спортивной общественности работой Лукманова привело к проверке со стороны окружного департамента спорта. Рабочая группа продолжает изучать ситуацию вокруг спортивных школ и секций города. Глава депспорта ХМАО Сергей Артамонов накануне сообщил о возможных кадровых решениях по итогам изучения вопроса.

На встрече озвучили итоги служебной проверки Лукманова. Управление кадров и муниципальной службы мэрии направило запрос в информационный центр окружного управления МВД о проведении проверки. Сведений о непогашенной судимости у Лукманова нет.

Присутствующим объяснили причины отставок сотрудников управления физической культуры и спорта, директоров учреждений, спортсменов-инструкторов. Все увольнения прошли исключительно по собственному желанию работников. Информация об их профнепригодности не подтвердилась. Во время оптимизации учреждений спорта руководство полностью не проинформировало об изменениях ни тренеров, ни преподавателей, родителей.

Координационный совет по физкультуре и спорту(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Координационный совет по физкультуре и спорту(2018)|Фото: Мэрия Сургута

12 декабря прошло заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Конфликта интересов или личной заинтересованности Лукманова не нашли. Есть нарушения требований к служебному поведению – муниципальный служащий допустил конфликтную ситуацию, пострадала репутация руководителя и авторитет муниципальной власти. По мнению Шувалова, обвинения в коррупции, краже денег и судимости не подтвердились. Однако есть системные нарушения в работе подведомственных учреждений.

"Я принял решение о дисциплинарном взыскании. Объявляю выговоры заместителю главы города Александру Пелевину, начальнику управления физической культуры и спорта Шамилю Лукманову, директорам подведомственных учреждений, где выявлены нарушения", - сказал мэр Сургута.

Лукманов отстранен от работы до проведения проверки надзорными органами. Расширен состав Координационного совета по физкультуре и спорту для того, чтобы наметить стратегии развития спорта на территории города. Ближайшее заседание совета состоится уже на следующей неделе.

"Я лично его возглавлю и буду руководить им", – сказал Вадим Шувалов.

Координационный совет по физкультуре и спорту(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Координационный совет по физкультуре и спорту(2018)|Фото: Мэрия Сургута

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Замглавы Сургута получил выговор из-за скандала с главой управления спорта

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Теги: Шамиль Лукманов, Вадим Шувалов, Алекснадр Пелевин



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