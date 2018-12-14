14 Декабря 2018
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Экономика В России

Профицит федерального бюджета приближается к 3,4 трлн рублей

Профицит бюджета России за 11 месяцев составляет 3,394 трлн руб. Данные опубликовал Минфин, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходная часть бюджета составила 17,4 трлн руб. расходы за этот же период - 14,063 трлн руб. В разрезе ведомств наибольшие доходы принесла Налоговая служба (10, 767 трлн) и Федеральная таможенная служба (5,410 трлн руб.). Профицит бюджета увеличился с 3,6% до 3,7% ВВП за месяц.

В Фонде национального благосостояния на начало декабря находится 4,567 трлн руб., сумма с начала года увеличилась на 800 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, в проект бюджета на 2019 г. тоже заложен профицит в 1,9 трлн руб.

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Профицит федерального бюджета приближается к 3,4 трлн рублей

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Теги: профицит, бюджет, Минфин



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