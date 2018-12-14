В Чебаркуле елку для главной площади спилили на соседней улице. Теперь чиновникам может грозить уголовное дело

В Чебаркуле на установку ели на главной площади было выделено 27 тысяч рублей из бюджета города. На эти деньги коммунальщики спилили многолетнее дерево с центральной улицы города. Это возмутило горожан. В администрации города уже сообщили, что начальник управления ЖКХ будет уволен – сегодня он работает последний день. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент Накануне.RU.

Елку на городской площади установили 7 декабря. Дерево спили в нескольких метрах от площади.

"Как так?! Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную ёлку. Ведь она никому не мешала, а только радовала глаз всем окружающим. Не понимаю, зачем вообще нужна эта ёлка на нашей площади, тем более, если нет денег в бюджете?!! нарядите существующие ели на площади! Для чего вырубать такую красоту?!!! Нет слов", - сообщили в соцсети горожане.

"Остается ещё горки со дворов так же взять да на площадь их. А почему бы и нет? Поражаюсь с администрации!", - возмущались жители.

В управлении ЖКХ города свое решение объяснили тем, что ель находилась там в нарушении требований безопасности.

В свою очередь в городской администрации заявили, что решение о вырубке дерева было принято без согласования с руководством города, а также без составления необходимых документов. По данному факту было проведено служебное расследование, по итогам которого глава города Сергей Ковригин предложил начальнику управления ЖКХ Андрею Морозову уволиться.

Проверка показала, что изначально ель должны были спилить около дома №15 по улице Ленина, но дерево не подошло под критерии. Тогда коммунальщики спилили ель у дома №30.

Ковригин подчеркнул, что его, как и горожан, возмущает эта ситуация.

"Выводы я для себя сделал, и предложили руководителю УЖКХ уволиться, для Андрея Александровича это последняя рабочая неделя, сейчас он передает свои полномочия. В следующем году мы предусматриваем компенсационную высадку, взамен спиленной ели и дополнительно об этом проинформируем горожан", - сообщил он.

В следующем году жителям города самим предложат выбрать, какую елку установить на главной площади - искусственную или натуральную.

"Мы проведем опрос среди жителей, какую ель они хотят видеть на главной площади в канун Нового года. Даже если по итогам голосования необходима будет установка "живой" ели, то мы приобретем ее в специальной организации. Еще раз подчеркну, что ситуация получилась очень неприятная, но мы сделаем все, чтобы такого больше не повторилось", - подчеркнул градоначальник.

Добавим, что историей с вырубкой многолетней ели уже заинтересовалась прокуратура. По поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка, материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.