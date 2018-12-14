14 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Чебаркуле елку для главной площади спилили на соседней улице. Теперь чиновникам может грозить уголовное дело

В Чебаркуле на установку ели на главной площади было выделено 27 тысяч рублей из бюджета города. На эти деньги коммунальщики спилили многолетнее дерево с центральной улицы города. Это возмутило горожан. В администрации города уже сообщили, что начальник управления ЖКХ будет уволен – сегодня он работает последний день. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент Накануне.RU.

Елку на городской площади установили 7 декабря. Дерево спили в нескольких метрах от площади.

"Как так?! Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную ёлку. Ведь она никому не мешала, а только радовала глаз всем окружающим. Не понимаю, зачем вообще нужна эта ёлка на нашей площади, тем более, если нет денег в бюджете?!! нарядите существующие ели на площади! Для чего вырубать такую красоту?!!! Нет слов", - сообщили в соцсети горожане.

"Остается ещё горки со дворов так же взять да на площадь их. А почему бы и нет? Поражаюсь с администрации!", - возмущались жители.

елка, Чебаркуль,(2018)|Фото: vk.com/typical_chebarkul

В управлении ЖКХ города свое решение объяснили тем, что ель находилась там в нарушении требований безопасности.

В свою очередь в городской администрации заявили, что решение о вырубке дерева было принято без согласования с руководством города, а также без составления необходимых документов. По данному факту было проведено служебное расследование, по итогам которого глава города Сергей Ковригин предложил начальнику управления ЖКХ Андрею Морозову уволиться.

срубили ель в Чебаркуле(2018)|Фото: vk.com/typical_chebarkul

Проверка показала, что изначально ель должны были спилить около дома №15 по улице Ленина, но дерево не подошло под критерии. Тогда коммунальщики спилили ель у дома №30.

Ковригин подчеркнул, что его, как и горожан, возмущает эта ситуация.

"Выводы я для себя сделал, и предложили руководителю УЖКХ уволиться, для Андрея Александровича это последняя рабочая неделя, сейчас он передает свои полномочия. В следующем году мы предусматриваем компенсационную высадку, взамен спиленной ели и дополнительно об этом проинформируем горожан", - сообщил он.

В следующем году жителям города самим предложат выбрать, какую елку установить на главной площади - искусственную или натуральную.

"Мы проведем опрос среди жителей, какую ель они хотят видеть на главной площади в канун Нового года. Даже если по итогам голосования необходима будет установка "живой" ели, то мы приобретем ее в специальной организации. Еще раз подчеркну, что ситуация получилась очень неприятная, но мы сделаем все, чтобы такого больше не повторилось", - подчеркнул градоначальник.

установка ели на площади, Чебаркуль,(2018)|Фото: vk.com/typical_chebarkul

Добавим, что историей с вырубкой многолетней ели уже заинтересовалась прокуратура. По поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка, материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

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В Чебаркуле елку для главной площади спилили на соседней улице. Теперь чиновникам может грозить уголовное дело

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Теги: елка, новый год, площадь, ледовый городок, администрация Чебаркуля,



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