14 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

Транспортная прокуратура проверит самолёт, который задел хвостом взлетную полосу в Уфе и приземлился в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура проверил вынужденную посадку в Екатеринбурге самолёта "Уральских авиалиний". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сейчас проходит проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что самолёт вылетел из Уфы в Нижневартовск и задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Командир принял решение приземлиться в Екатеринбурге.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Авиакомпания уже принесла свои извинения пассажирам.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву ранее жаловались на работу этой авиакомпании. Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает".

"Уральские авиалинии" также неоднократно задерживали рейсы из екатеринбургского "Кольцово". При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Кроме того, ряд пассажиров жаловался на состояние авиалайнеров.

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Транспортная прокуратура проверит самолёт, который задел хвостом взлетную полосу в Уфе и приземлился в Екатеринбурге

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Теги: екатеринбург, уральские авиалинии, Кольцово, пассажиры, инцидент



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Ранее 14.12.2018 09:34 Мск Самолёт "Уральских авиалиний" задел хвостом взлетную полосу в Уфе и экстренно приземлился в Екатеринбурге

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