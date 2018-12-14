14 Декабря 2018
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Вице-губернатор Петербурга признался, что выдумал историю про бакланов, клюющих крышу "Зенит-Арены"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что выдумал историю о бакланах, испортивших крышу стадиона "Зенит-Арена".

Напомним,в августе прошлого года Албин заявлял о том, что в многочисленных протечках крыши стадиона виноваты морские птицы, которые своими мощными клювами повреждают светоотражающую пленку раздвижной кровли. По его мнению, стадиону необходима система защиты от птиц, аналогичная той, что действует в аэропортах.

Это заявление вызвало насмешки и критику в СМИ и соцсетях. Позже вице-губернатор сказал, что пошутил насчет бакланов. Однако позже упрекнул бывшего генподрядчика стадиона на Крестовском острове - корпорацию "Трансстрой" и лично Олега Дерипаску, что они сэкономили на защите "Зенит-Арены" от птиц.

Теперь Албин признался, он получил тогда информацию, что болельщики "Зенита" готовят неприятные для Смольного кричалки, сообщает "Фонтанка".

Вице-губернатор стал думать о том, как переключить повестку, и как "развить мысль" о том, что это лучший стадион в стране.

"Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! …Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом", – сказал Албин.

Отметим, недавно СМИ прочили Албину кресло губернатора Мурманской области. Ранее неоднократно появлялись слухи о его желаниисменить должность. Источники отмечают, что он "засиделся в Петербурге", а также, что он "тяготился вторыми-третьими ролями" в регионе.

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Вице-губернатор Петербурга признался, что выдумал историю про бакланов, клюющих крышу "Зенит-Арены"

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Теги: бакланы, игорь албин, зенит-арена



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Ранее 24.08.2017 14:11 Мск "Да, я снова о бакланах": Албин обвинил Дерипаску в протечках крыши "Зенит-Арены"

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