В Тюмени на площади в 150 "квадратов" горит особняк купцов Чираловых

В Тюмени произошел пожар в особняке купцов Чираловых, в котором сейчас располагается ресторан "Золотая черепаха", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.48. К моменту их приезда горела крыша. Площадь пожара – 150 "квадратов". Огонь все еще не потушен.

Напомним, ранее на пересечение исторических улиц Знаменской и Подаруевской (ныне – Володарского и Семакова) жил с семьей тюменский купец Сергей Чиралов.