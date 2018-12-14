Целый микрорайон Нижнего Тагила остался без горячей воды: вопрос пришлось решать в суде

В Нижнем Тагиле восстановлена подача горячего водоснабжения жителям микрорайона Старатель. Вопрос пришлось решать в суде.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проведенная проверка показала, что АО "Уралсевергаз" в связи с образовавшейся у Нижнетагильского МУП "Горэнерго" задолженностью необоснованно прекратило поставку газа в котельную. Из-за этого пропала горячая вода в многоквартирных домах, учебных и лечебных учреждениях микрорайона Старатель.

Как отметили в прокуратуре, были нарушены права людей, своевременно и в полном объеме плативших муниципальному предприятию за коммунальные услуги. Тогда прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила обратился в суд с иском к АО "Уралсевергаз" и потребовал немедленно возобновить газоснабжение котельной.

Суд эти требования полностью удовлетворил. Как добавили в ведомстве, сейчас подача газа в котельную и горячее водоснабжение в микрорайоне Ленинского восстановлено.