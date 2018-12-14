14 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

ВККС рассмотрит заявление Вячеслава Малашковца на пост председателя Челябинского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 24 декабря заявление Вячеслава Малашковца о рекомендации кандидатом на должность председателя Челябинского областного суда. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания ВККС, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Малашковец в начале октября был назначен исполняющим обязанности председателя Челябинского областного суда. Ранее он занимал должность заместителя председателя облсуда, курировал рассмотрение уголовных дел.

Сергей Минин, с 2014 года возглавлявший суд, указом президента был назначен председателем Седьмого кассационного суда.

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ВККС рассмотрит заявление Вячеслава Малашковца на пост председателя Челябинского облсуда

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Теги: облсуд, председатель, ВККС, Вячеслав Малашковец,



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