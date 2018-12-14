14 Декабря 2018
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В Екатеринбурге зафиксировали увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями

В Екатеринбурге зафиксировали увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) вирусной этиологии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского Роспотребнадзора, в городе зарегистрировано более 14 тыс. случаев болезни, а это на 7% превышает среднемноголетний уровень.

При анализе заболеваемости ОКИ стало известно, что превышены показатели в Ленинском районе - 21,6%. Также показатель заболеваемости выше среднегородского зафиксирован в Верх-Исетском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Ситуация оценивается, как неблагоприятная.

За неделю с 3 по 9 декабря в Екатеринбурге зарегистрировано по предварительным диагнозам 360 случаев ОКИ.

"В преддверии сезона заболеваемости вирусными кишечными инфекциями, управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и его екатеринбургскими территориальными отделами проводятся мероприятия, направленные на стабилизацию уровня заболеваемости", - добавили в ведомстве.

Ситуация по заболеваемости кишечными инфекциями находится на контроле уральского Роспотребнадзора.

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В Екатеринбурге зафиксировали увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями

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Теги: екатеринбург, кишечные инфекции, роспотребнадзор



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