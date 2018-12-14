Последствие челябинского "мусорного апокалипсиса": "ГорЭкоЦентр" оштрафован на 10 тысяч рублей

В Челябинске после "мусорного апокалипсиса" продолжаются прокурорские проверки и назначение штрафов.

Вот, например, МУП "ГорЭкоЦентр" заплатит всего 10 тыс. рублей штрафа - такое решение принял замглавы регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области, в конце сентября этого года надзорное ведомство провело проверку соблюдения закона при обращения с отходами. Оказалось, что с контейнерных площадок мусор не вывозился целую неделю.

На руководителя "ГорЭкоЦентра" было возбуждено административное дело.