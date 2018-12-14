В России могут создать еще один нацпроект по развитию сельских территорий

На заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ обсудили проблемы организации социального питания и реализацию стратегии устойчивого развития сельских территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания Челябинской области.

Участники отметили, что для эффективного развития системы социального питания необходима нормативно-правовая база на федеральном и региональном уровне. Также прозвучала идея возрождения централизованных комбинатов питания.

Председатель ЗСО Владимир Мякуш отметил, что регион приступить к разработке такого закона после принятия нормативного акта на федеральном уровне. Вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета ЗСО.

"Подобный закон уже успешно действует в Санкт-Петербурге, мы подробно изучим практику его применения", - подчеркнул он.

В ходе рассмотрения вопроса о развитии сельских территорий прозвучали предложения пересмотреть принципы финансирования данных мероприятий. В частности, необходимо увеличение финансирования мероприятий по развитию села.

"Сегодня все понимают, что развитие и сохранение села невозможно только за счет развития предприятий АПК, необходимо решать и социальные проблемы этих территорий. Была высказана идея создания еще одного национального проекта, специально посвященного развитию сельских территорий", - рассказал Владимир Мякуш.