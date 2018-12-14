Самолёт "Уральских авиалиний" задел хвостом взлетную полосу в Уфе и экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт "Уральских авиалиний" во время выполнения рейса Уфа - Нижневартовск при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, командир принял решение приземлиться в Екатеринбурге. Инцидент произошёл утром 14 декабря.

Посадка прошла благополучно.

"Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируемое время вылета:11.00 (время местное)", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что на борту было 165 человек, а на время ожидания вылета предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными воздушными правилами.

Авиакомпания принесла свои извинения перед пассажирами.

Напомним, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву ранее жаловались на работу этой авиакомпании. Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает".

"Уральские авиалинии" также неоднократно задерживали рейсы из екатеринбургского "Кольцово". При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Кроме того, ряд пассажиров жаловался на состояние авиалайнеров.