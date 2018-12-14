Новый свердловский вице-губернатор может начать работу с совещания с мэрами

Теперь уже бывший депутат Государственной думы от Свердловской области Сергей Бидонько приступит к выполнению своих обязанностей в качестве заместителя губернатора региона по внутренней политике с 17 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Бидонько уже попрощался с коллегами в парламенте, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, о чем сообщил на своей странице в социальной сети.

13 декабря состоялось заключительное для него пленарное заседание Государственной думы. "Уже с понедельника я приступлю к новым должностным обязанностям заместителя губернатора Свердловской области. Выражаю всем благодарность за плодотворную работу и сотрудничество!" – обратился чиновник к народным избранникам, выразив надежду, что вместе они будут "продолжать совместную работу на благо нашей страны".

Правда, на официальном портале нижней палаты парламента страны страницу депутата пока не удалили, а на сайте губернатора он в списке заместителей не значится.

Ожидается, что 17 декабря экс-депутат примет участие в совещании с главами муниципалитетов Среднего Урала в статусе вице-губернатора, курирующего вопросы внутренней политики Свердловской области. Однако в сегодняшнем анонсе мероприятия, которое в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" проведет глава региона Евгений Куйвашев, среди докладчиков значатся только первый заместитель губернатора Алексей Орлов, вице-губернаторы Сергей Швиндт, Азат Салихов и Павел Креков. Будет ли хотя бы присутствовать на совещании Бидонько, в департаменте информационной политики региона Накануне.RU ответить не смогли.

Напомним, что Бидонько с 2009 по 2014 год возглавлял администрацию городского округа Карпинск. 15 декабря 2014 года назначен заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, 18 февраля 2015 года - министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174, занимал пост заместителя председателя комитета по транспорту и строительству.

Ранее экс-председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников был назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Перестановки во власти потребовалось после отставки "политического" вице-губернатора – руководителя администрации главы региона Владимира Тунгусова. Полномочия "серого кардинала", таким образом, будут распределены между Чайниковым и Бидонько.