Данила Трубинов стал советником губернатора Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост советника губернатора Данилы Трубинова. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики.

"Евгений Куйвашев нацелил на динамичную работу и обозначил круг задач. Уверен, мой управленческий опыт позволит привнести пользу в общую работу над развитием социально-экономического положения региона", – сказал Данила Трубинов.

Данила Трубинов родился в 1975 году в Перми. Он окончил Уральскую академию государственной службы и с 2001 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО в должности от консультанта до советника организационного департамента аппарата полномочного представителя. В 2013 году Трубинова назначили федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу, а с июня 2017 года он занимал пост главного федерального инспектора по Свердловской области.