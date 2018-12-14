Начальника управления ПФР в Магнитогорске будут судить за взятку и злоупотребление полномочиями

Начальника управления ПФР в Магнитогорске будут судить за взятку и злоупотребление полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия обвиняемая освобождала от исполнения обязанность уборщика служебных помещений для того, чтобы она присматривала за ее внуком. За это обвиняемая начисляла ей завышенные премии.

Кроме того, в 2017 году передала сотруднику коммерческого банка персональные данные граждан. За это она получила взятку в 61 тыс. руб. Деньги были переведены на карту дочери под видом оказания материальной помощи от работодателя.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.