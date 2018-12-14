В Югре легковушка залетела под трал с бензовозом

На трассе "Тюмень – Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе в аварию попали два легковых автомобиля и грузовой трал, который перевозил бензовоз. Жертв чудом удалось избежать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу, на 784 км автодороги водитель автомобиля "Ниссан Примера" из-за заноса машины столкнулась с автомобилем "DАF XF95 Series" с полуприцепом, который ехал по встречной полосе. Грузовик транспортировал бензовоз.

После этого машины столкнулись с "Рено Дастер", который ехал в попутном направлении. Грузовик вынесло с дороги, "Ниссан" остался без передней части.



В результате происшествия пострадала женщина- водитель автомобиля "Ниссан Примера". Она находится в больнице.