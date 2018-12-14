"Использовать только в крайних случаях". В Челябинске активисты ОНФ предложили отказаться от реагентов при уборке дорог от снега

Челябинские активисты ОНФ предлагают свести к минимуму применение реагентов при уборке дорог от снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

По мнению общественников, оптимальный способ чистки дорог на Южном Урале – это механическая уборка.

Соль с песком позволяет быстро растопить лед на дороге, но при таянии засоряет ливневую канализацию. Реагенты портят металлические детали автомобилей и зеленые насаждения, разъедают обувь и вредят животным. Кроме того, при таянии снега испаряются опасные вещества.

Жители Челябинска в последние году жалуются на применение реагентов.

"Их необходимо использовать в крайних случаях, например, на опасных участках. У нас же чистка при помощи реагентов – это уже норма. Каждый житель может заметить, что даже при минусовых температурах на дорогах стоит вода. Почему бы не использовать хотя бы в качестве эксперимента твердые сыпучие материалы в виде гранитной крошки или обеспыленного отсева?", – считает член регионального штаба ОНФ Олег Гудимов.

Кроме того, общественники предложили сделать в онлайн-режиме мониторинг техники для уборки дорог. Это позволит челябинцам узнать, сколько работает техники, и где убирается снег.