"Использовать только в крайних случаях". В Челябинске активисты ОНФ предложили отказаться от реагентов при уборке дорог от снега

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

"Использовать только в крайних случаях". В Челябинске активисты ОНФ предложили отказаться от реагентов при уборке дорог от снега

Челябинские активисты ОНФ предлагают свести к минимуму применение реагентов при уборке дорог от снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

По мнению общественников, оптимальный способ чистки дорог на Южном Урале – это механическая уборка.

Соль с песком позволяет быстро растопить лед на дороге, но при таянии засоряет ливневую канализацию. Реагенты портят металлические детали автомобилей и зеленые насаждения, разъедают обувь и вредят животным. Кроме того, при таянии снега испаряются опасные вещества.

Жители Челябинска в последние году жалуются на применение реагентов.

"Их необходимо использовать в крайних случаях, например, на опасных участках. У нас же чистка при помощи реагентов – это уже норма. Каждый житель может заметить, что даже при минусовых температурах на дорогах стоит вода. Почему бы не использовать хотя бы в качестве эксперимента твердые сыпучие материалы в виде гранитной крошки или обеспыленного отсева?", – считает член регионального штаба ОНФ Олег Гудимов.

Кроме того, общественники предложили сделать в онлайн-режиме мониторинг техники для уборки дорог. Это позволит челябинцам узнать, сколько работает техники, и где убирается снег.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Использовать только в крайних случаях". В Челябинске активисты ОНФ предложили отказаться от реагентов при уборке дорог от снега

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уборка дорог, снег, администрация Челябинска, ОНФ, реагенты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1405

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети