Скворцова: Выбор россиянами продуктов питания нерационален

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о вреде для здоровья рациона питания жителей страны. По ее мнению, выбор россиянами продуктов нерационален.

Так, за последние десять лет в России отмечается более чем двукратный рост распространенности ожирения, отметила министр. В основном это касается людей старших возрастных групп, пишет Regnum.

Сквордцова подчеркнула, что в мире 44% случаев заболевания диабетом и до 41% раковых заболеваний вызвано ожирением и избыточным весом.

В ведомстве прорабатываются меры по сокращению потребления россиянами сахара и соли, например, возможные акцизы.

Ранее в Минздраве поясняли, что ВОЗ все продукты, которые приносят вред здоровью человека, советует облагать акцизами. К ним относятся табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса.

Экспертный совет также предложил обложить акцизом газированные напитки. А сама Скворцова рекомендовала россиянам есть поменьше колбасы.