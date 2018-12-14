"Прямая линия" губернатора Ямала пройдет в президентском формате

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 23 декабря в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Глава региона принимает обращения через instagram и личные сообщения в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Артюхов призвал жителей направлять, в том числе, видеообращения. Отметим, что такой формат используется на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Как и у главы государства, у Артюхова будет свой call-центр.

"Трансляцию прямой линии можно будет посмотреть здесь, а также в моем аккаунте "ВКонтакте". Будет эфир на телевидении и радио", - сообщил губернатор ЯНАО в instagram.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрий Артюхов в декабре выступил со своим первым отчетом. Ранее губернатор отвечал на вопросы ямальцев через соцсети.