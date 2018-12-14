В Челябинске 12 партий подписали соглашение о здоровой конкуренции на предстоящих выборах

В Челябинске представители 12 региональных отделений политических партий подписали соглашение о цивилизованной политической конкуренции в ходе выборов в 2019 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В частности, стороны договорились способствовать проведению честных и справедливых выборов на основе соблюдения законности и уважительного отношения ко всем участникам избирательного процесса, а также содействовать повышению избирательной активности жителей.

В сентябре 2019 года в регионе пройдут выборы губернатора и порядка 50 избирательных кампаний в муниципальных образованиях, в том числе выборы депутатов райсоветов Челябинска.

Как отметила заместитель председатели избирательной комиссии Елена Шубина, в 2019 году видеонаблюдение будет установлено не только на избирательных участках, но и на всех объектах, где будут находиться бюллетени. На избирательных участках будут присутствовать не только наблюдатели от политических партий, но и общественные наблюдатели.