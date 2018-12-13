13 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

Владимир Мякуш в Москве примет участие в семинаре для руководителей законодательных органов субъектов РФ

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш работает в Москве, где принял участие в заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

На заседании рассмотрели вопросы финансового обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями и изменения, внесённые в бюджетное и налоговое законодательство федеральными законами, принятыми в период осенней сессии 2018 года.

Также спикер областного парламента примет участие в трехдневном семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ. На семинаре рассмотрят вопросы социально-экономического развития регионов России до 2024 года, вопросы международного положения и реализации национальных проектов в социальной сфере на региональном уровне, один из дней будет посвящен темам стратегии пространственного развития и развитию цифровой экономики.

На семинаре с докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также председатели профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы.

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Владимир Мякуш в Москве примет участие в семинаре для руководителей законодательных органов субъектов РФ

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Теги: Владимир Мякуш, ЗСО,



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