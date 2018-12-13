13 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

На Южном Урале депутаты просят правительство увеличить финансирование на обеспечение жильем детей-сирот

В Челябинской области за 11 месяцев текущего года жилье получили 720 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в этом году было направлено 677 млн рублей. Однако депутаты комитета по социальной политике считают, что выделяемых средств недостаточно и просят правительство области увеличить финансирование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

В настоящий момент деньги освоены на 82%, процедуры закупа жилых помещений продолжаются. В следующем году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот предусмотрено 673 млн рублей. На эти средства будет куплено 716 жилых помещений.

Вице-спикер ЗСО Александр Журавлев подчеркнул, что вопрос обеспечения детей-сирот жильем довольно остро стоит перед регионом.

"На сегодняшний день право на обеспечение жильем возникло более, чем у трех тысяч детей. Должен отметить, что сегодня благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов нам удалось стабилизировать очередь", - отметил он.

Однако в регионе отмечается устойчивая тенденция к ежегодному росту числа детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями. В связи с этим депутаты рекомендовали областному правительству рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования.

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На Южном Урале депутаты просят правительство увеличить финансирование на обеспечение жильем детей-сирот

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Теги: депутаты, ЗСО, дети-сироты,



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