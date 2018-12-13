13 Декабря 2018
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Известный блогер Варламов пригласил Высокинского в шоу "БДСМ"

Блогер Илья Варламов пригласил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского прогуляться по городу в рамках шоу "БДСМ" (большая дорога с мэром) на ютубе. Как заявил Варламов в своем блоге, администрация уральской столицы уже думает над этим предложением.

"Рассматривает возможность мэрия Екатеринбурга – вообще, очень хочу, чтобы Екатеринбург согласился: уверен, будет интересно", - написал блогер.

В шоу "БДСМ" блогер гуляет с мэром какого-либо города и разговаривает на городские темы. Главные условия шоу - никаких согласований вопросов, маршрута и никакой цензуры. Первый сезон программы уже подошел к концу, а съемки нового сезона ожидаются весной.

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Известный блогер Варламов пригласил Высокинского в шоу "БДСМ"

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Теги: Илья Варламов, Александр Высокинский



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