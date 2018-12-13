13 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске нелегальным продавцам елок пригрозили штрафами и изъятием товара

В Челябинске будет работать 146 елочных базаров. Организатора ярмарок обязали оборудовать места продажи хвойных деревьев и обеспечить современную уборку территории. Соответствующий вопрос рассматривался на заседании комитета законодательного собрания области по аграрной политике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря. Организатором стало МКУ "Городская среда". Учреждению поручено оборудовать места продажи хвойных деревьев, обеспечить их санитарное содержание в радиусе 50 метров, организовать своевременную уборку территории, чтобы не осталось брошенных деревьев, а затем, до 3 января, предоставить в городское управление по торговле информацию об итогах проведения ярмарок.

В настоящий момент в городе уже ведется работа по выявлению незаконной торговли хвойными деревьями. Нарушителям грозят штрафы. Кроме того, в этом году было принято решение применять более жесткие меры. Если продавец после получения уведомления, не свернет торговлю, товар будут изымать и увозить на специализированную площадку.

На заседании комитета в феврале депутаты подведут итоги работы елочных базаров.

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В Челябинске нелегальным продавцам елок пригрозили штрафами и изъятием товара

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Теги: елка, елочный базар, депутаты, ЗСО,



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