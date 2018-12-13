Режим НМУ второй степени опасности в Челябинске продлили еще на сутки

В Челябинске еще на сутки продлен режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"1-14 декабря 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

Челябинск уже почти две недели живет в режиме неблагоприятных метеоусловий. С 6 декабря режим НМУ повышен до второй степени опасности. Режим НМУ второй степени опасности продлен до 19 часов 14 декабря.

Напомним, накануне в общероссийский день приема граждан в мэрию пришли горожане, недовольные экологической ситуацией в городе и озвучили ряд требований.