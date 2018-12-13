Источник: тюменскую облдуму лишат управделами после претензий прокуратуры

Сразу несколько осведомленных источников в рядах областной думы заявили Накануне.RU, что аппарат управделами, как отдельное юридическое лицо, будет ликвидирован в следующем году, а в самой думе началась подготовка к реструктуризации.

Инсайдеры утверждают, что, якобы, на таком шаге настояла прокуратура, которая посчитала, что управделами и аппарат думы дублируют друг друга во многих функциях, и в разделении структур (самой думы и управделами) смысла – нет. А вот экономия бюджетных средств – есть.

Официально Управление делами областной думы имеет свою гербовую печать, банковские счета и иные полномочия как отдельное юрлицо. Согласно регламенту думы, это структурное подразделение отвечает за материально-техническое, протокольно-организационное, транспортное, медицинское и социально-бытовое обеспечение деятельности депутатов, комитетов, постоянных комиссий, депутатских фракций и самого председателя регионального парламента.

При этом у управделами имеется своя бухгалтерия, отдел кадров и даже отдельный от думских работников профсоюз.

Предполагается, что после реструктуризации дума самостоятельно и напрямую будет управлять своим имуществом и делами.

Оперативно получить комментарии в тюменской областной думе не удалось.