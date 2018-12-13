13 Декабря 2018
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Общество В России

ФАС уличила крупные сетевые магазины в повышении цен на цифровые ТВ-приставки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала разбирательство по факту необоснованного увеличения цен на цифровые ТВ-приставки.

В ходе проверок обнаружены признаки установления "монопольно высокой цены" в действиях ООО "ДНС РИТЕЙЛ", ООО "МВМ", ООО "ЭЛЬДОРАДО", НАО "ЮЛМАРТ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФАС.

Согласно данным базы СПАРК, на ООО "ДНС РИТЕЙЛ" зарегистрирован интернет-магазин сети DNS, а на ООО "МВМ" - сайт сети магазинов "М.Видео".

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства (нарушения п.1 ч.1 чт. 10 Закона о защите конкуренции).

Напомним, переход на цифровой формат телевещания в России будет поэтапным. Он начнется в феврале 2019 году и продлится полгода.

Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. Как сообщалось, ФАС проверяет информацию о завышенных в регионе ценах на приставки для приема цифрового телесигнала.

Также отмечалось, что ФАС поручило территориальным органам наблюдать за розничными ценами на приставки, позволяющие принимать цифровой телесигнал.

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ФАС уличила крупные сетевые магазины в повышении цен на цифровые ТВ-приставки

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Теги: фас, цифровые приставки, цены



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