Футболист "Крыльев Советов", пойманный пьяным за рулем, лишен прав на 1,5 года

В Петербурге мировой суд оштрафовал и лишил прав полузащитника самарского клуба "Крылья Советов" Евгения Башкирова, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно решению суда, футболист оштрафован на 30 тысяч рублей, также его лишили прав на 1,5 года.

Напомним, о задержании Башкирова за вождение автомобиля в нетрезвом виде стало известно в октябре.

Футболист воспользовался услугами каршеринговой компании и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило норму в три раза.

В отношении нарушителя составили административный протокол, он был отпущен до суда.