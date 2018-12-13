13 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале браконьера, застрелившего инспектора госохотнадзора, приговорили к 17 годам строгого режима

В Челябинской области суд приговорил браконьера Михаила Поддубному, убившего охотинспектора, к 17 годам 1 месяцу в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 февраля этого года в лесу возле станции Тумак - Минин пытался задержать Поддубного по подозрению в незаконной охоте, злоумышленник застрелил инспектора. После чего злоумышленник похитил служебное удостоверение егеря, которое впоследствии уничтожил.

В суде обвиняемый вину признал частично и заявил, что выстрел произошел случайно.

Суд взыскал в пользу супруги погибшего 1,5 млн рублей.

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На Южном Урале браконьера, застрелившего инспектора госохотнадзора, приговорили к 17 годам строгого режима

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Теги: егерь, убийство, браконьер,



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