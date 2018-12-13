13 Декабря 2018
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Греф пожаловался на убытки Сбербанка в 25 млрд рублей из-за "Спасибо"

Президент Сбербанка Герман Греф сообщил о том, что бонусная программа "Спасибо", которую банк сейчас реализует, приносит ему большие убытки.

По словам Грефа, Сбербанк заплатит по ней клиентам 25 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Несмотря на это, банк продолжит развивать эту программу, а вводить кешбэк не будет, отметил Греф.

"Спасибо" – программа лояльности для клиентов Сбербанка, которая предполагает накопление баллов и их обмен на скидки, бонусы, а также рубли. Кешбэк предполагает возврат части потраченных средств.

В сентябре Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир".

Как сообщали в пресс-службе компании, любой держатель карты "Мир" Сбербанка сможет возвращать часть средств от покупки, совершенной по карте у партнеров программы. Размер суммы кешбэка зависит от условий конкретного партнера.

В целом банк выпустил более 26 млн карт ʺМирʺ.

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Греф пожаловался на убытки Сбербанка в 25 млрд рублей из-за "Спасибо"

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Теги: сбербанк, бонусная программа спасибо, кешбэк



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