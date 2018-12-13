13 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Руководитель "СибирьТрансАвто" избежал "уголовки" за налоговый долг в 8,3 миллиона

Суд удовлетворил иск прокурора Лангепаса о взыскании с руководителя предприятия "СибирьТрансАвто" ущерба, причиненного бюджету РФ на сумму более 8,3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По информации ведомства, руководитель предприятия уклонялся от уплаты налогов, путем заявления необоснованных налоговых вычетов. Окружной суд принял решение о прекращении уголовного дела по ч.1 ст.199 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Однако это не является основанием для освобождения от обязанности по возмещению ущерба. Потому деньги руководителю предприятия придется вернуть. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

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Руководитель "СибирьТрансАвто" избежал "уголовки" за налоговый долг в 8,3 миллиона

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Теги: налоги, долги, суд, уголовное дело, СибирьТрансАвто



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