13 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

В Екатеринбурге - новый глава горздрава. Прежнего Высокинский снял без объяснения причин

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового начальника управления здравоохранения. По сообщению пресс-службы мэрии, им стал Денис Демидов - врач-хирург-онкомаммолог высшей категории, доцент кафедры онкологии и медицинской радиологии УГМУ, член общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO.

О том, почему были расторгнуты трудовые отношения с теперь уже бывшим руководителем горздрава Александром Дорнбушем (считается человеком из команды бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова), администрация Екатеринбурга не сообщает.

Тем не менее, ещё позавчера наши источники в мэрии сообщили, что решение об увольнении чиновника Высокинский принял сразу после заседания гордумы, на котором Дорнбуш выступил за принятие обращения к губернатору Свердловской области о необходимости финансирования программы помощи онкобольным Екатеринбурга. В то же время сам мэр был против такой постановки вопроса, призывая депутатов через спикера грдумы Игоря Володина отложить принятие этого документа, чтобы не ставить главу региона в "неудобное положение".

Напомним, на том же заседании представительного органа вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов даже пояснил народным избранникам: "Этим обращением мы можем поставить губернатора в неудобное положение, если выяснится, что у области такая программа [помощи больным раком] есть, но она не исполняется".

Однако Дорнбуш довел до депутатов информацию, что у горздрава уже есть готовый план создания восьми специализированных медицинских центров, а от губернатора требуется лишь одобрение, чтобы город получил средства из федерального бюджета. В итоге обращение все же приняли, после чего Высокинский поставил Дорнбуша перед фактом увольнения.

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В Екатеринбурге - новый глава горздрава. Прежнего Высокинский снял без объяснения причин

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Теги: управление здравоохранения Екатеринбурга, Александр Высокинский, Денис Демидов, Александр Дорнбуш



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