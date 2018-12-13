Руководство окружного кожвендиспансера Югры попало под "уголовку"

В Югре возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" в отношении двух должностных лиц Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологический диспансера. Предположительно, один из обвиняемых - директор бюджетного учреждения Евгений Понич, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в пресс-службе окружного управления СКР, следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел, к мероприятиям подключились сотрудники ФСБ. Однако фамилии фигурантов правоохранители не называют.

По версии следствия, в течение 2017-2018 гг. одной из сотрудниц диспансера систематически начислялись премии, которые она передавала задержанным по их личному указанию.

"В течение нескольких месяцев подозреваемая вообще не осуществляла трудовую деятельность, тем не менее выплаты заработной платы и премий продолжались с последующей передачей денег подозреваемым", - сообщили в комитете.

Ущерб был нанесен окружному департаменту здравоохранения, в подчинении которого находится диспансер. Сумма ущерба уточняется.

Подозреваемые находятся на допросе, не исключено, что круг лиц, причастных к совершению преступления, может расшириться.